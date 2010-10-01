Общество
MetaratingsБывший врач «Локомотива» считает коронавирус искусственно созданным
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
Коммерсантъ 04:57
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о «женском обрезании»
Следственный комитет по республике Ингушетия возбудил первое в России уголовное дело по поводу процедуры «женского обрезания».
Инфо24 вчера в 13:42
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Происшествия
Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать
Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Общество
Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru 18 мая в 11:27
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Политика
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Lenta.ru вчера в 02:01
Армия и оружие
Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29
20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 18 мая в 11:03
Технологии
Разработка новой спутниковой системы связи началась в России
Live24 вчера в 08:00
Технологии
Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые
Первую карту «зеленого снега» в Антарктиде составили ученые.
Что происходит 07:24
Кино
Актер Момоа сделал резкое заявление про «Лигу справедливости» Снайдера
С требованием к кинокомпаниям Warner Bros. и DC опубликовать фильм «Лига справедливости» в постановке режиссера Зака Снайдера обратился актер Джейсон Момоа 19 мая в микроблоге Twitter Fandom.
ИА Красная Весна 08:16
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Общество
В Карелии подтвердили 19 новых случаев коронавируса
Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:01
Кино
Холли Берри сыграет в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха
Холли Берри («Джон Уик 3») сыграет одну из главных ролей в новом фильме-катастрофе Роланда Эммериха («Годзилла») под названием Moonfall.
Игромания.ру 09:42
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
Сергея Удальцова задержали за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец 07:47
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Политика
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.
Росбалт 07:42