Общество

MetaratingsMetaratingsБывший врач «Локомотива» считает коронавирус искусственно созданным

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Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов поделился мнением о коронавирусе.
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Мышалов: коронавирус слишком прилипчивый и неубиваемый

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Бывший врач «Локомотива» считает коронавирус искусственно созданным

Metaratings08:17
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