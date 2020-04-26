Общество

MetaratingsMetaratingsБывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции в России

Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал российское правительство смягчить режим карантина и позволить людям выходить на прогулки и пробежки.
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Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции в России

Metaratings05:43

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

РИА Новости04:23

Бывший врач «Спартака» Вартапетов: «Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки?»

Sport24.ru04:47

Экс-врач «Спартака» о самоизоляции: «Не пора ли выпустить народ на прогулки? Вирус не приговор»

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Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

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Бывший врач «Спартака» высказался за прекращение самоизоляции

Матч ТВ05:14

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса

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По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
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Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
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Сегодня православные отмечают Красную горку

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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат

Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
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В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

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Общество

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Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Общество

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Указывается, что 41,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 36,5% — от 46 до 65 лет.
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Даже во время участия Навки в программе "Секрет на миллион", отвечая на вопросы о личной жизни олимпийская чемпионка ни словом не обмолвилась о Башарове.
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В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике

"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
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