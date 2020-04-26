Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 948

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 27

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 423

Здоровье В Тверской области за сутки коронавирус выявили у 29 человек Тверь, 25 апреля 2020, 13:58 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.

Общество В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 715

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Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 8

Происшествия Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.