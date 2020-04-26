Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
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Бывший врач «Спартака» высказался за прекращение самоизоляции

Матч ТВ05:14

Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «Сидя дома здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета»

Евро-футбол.ру05:03

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса

Чемпионат03:56

Экс-врач «Спартака» о самоизоляции: «Не пора ли выпустить народ на прогулки? Вирус не приговор»

Sports.ru04:40

Экс-врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

RT на русском04:36

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

РИА Новости04:23

Бывший врач «Спартака» Вартапетов: «Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки?»

Sport24.ru04:47
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения

Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Общество

Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья

В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
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Здоровье

В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
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Здоровье

В Тверской области за сутки коронавирус выявили у 29 человек

Тверь, 25 апреля 2020, 13:58 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:58
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 4 случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки на территории кемеровской области было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Кузбасс Сегодня 02:02
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Общество

В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах.
Эхо Москвы 24 апреля в 03:35
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
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Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
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Общество

Ещё 153 случая коронавируса подтвердили в Нижегородской области

153 новых случая COVID-19 подтвердили лабораторно в Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщает правительство региона.
АиФ Нижний Новгород 05:19
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
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Экономика

Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин ожидает снижение российской экономики в районе семи-восьми процентов.
РИА Новости 05:06
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Здоровье

В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 05:12
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
7
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Происшествия

Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
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Экономика

Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов

Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
Ведомости 24 апреля в 12:41
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Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Музыка

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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