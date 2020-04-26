Общество
РИА НовостиБывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции
Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Проведение спортивных турниров в России и в большинстве других стран было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
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Общество
Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения
Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья
В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Здоровье
В Тверской области за сутки коронавирус выявили у 29 человек
Тверь, 25 апреля 2020, 13:58 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:58
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 4 случая заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки на территории кемеровской области было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Кузбасс Сегодня 02:02
Общество
В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах.
Эхо Москвы 24 апреля в 03:35
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Общество
Ещё 153 случая коронавируса подтвердили в Нижегородской области
153 новых случая COVID-19 подтвердили лабораторно в Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщает правительство региона.
АиФ Нижний Новгород 05:19
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Экономика
Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин ожидает снижение российской экономики в районе семи-восьми процентов.
РИА Новости 05:06
Здоровье
В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выявлен еще 61 случай заражения коронавирусом в Пермском крае.
Business Class (Пермь) 05:12
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Экономика
Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов
Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
Ведомости 24 апреля в 12:41
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели вчера в 05:53
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25