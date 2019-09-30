Бывший вратарь ЦСКА Иван Злобин в составе «Бенфики» отправится на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом». Это следует из заявки игроков на этот матч, опубликованной в Twitter португальского клуба.

Бывший вратарь ЦСКА Злобин летит с «Бенфикой» на матч с «Зенитом»

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