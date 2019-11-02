Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЭкс-голкиперу «Реала» грозит 12-матчевая дисквалификация за проявление расизма

Голкиперу грозит дисквалификация на срок от 8 до 12 поединков. В нынешнем сезоне Кико в 14 матчах Чемпионшипа пропустил 8 голов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Матч ТВ01:55

Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Sportbox.RU01:55

Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Чемпионат05:20

Бывшему вратарю «Реала» грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии

Sport24.ru04:36

Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Metaratings03:40

СМИ: Экс-вратарь «Реала» Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии

RT на русском05:28

Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Газета.Ru05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Единоборства

Ковалев со второй попытки сделал вес перед боем с Альваресом

Спорт-Экспресс вчера в 19:43
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Общество

Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".
Российская газета 07:15
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Российская газета 05:52
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

В ответ на атаку израильская армия с помощью танка и воздушного судна поразила два военных поста движения ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Музыка

Участник Евровидения провалил слепые прослушивания на шоу «Голос»

Народные новости 06:39
Технологии

Первый облачный сервис распознавания лиц появился в России

Компания Ivideon, которая специализируется на облачном видеонаблюдении и видеоаналитике, первой в России запустила облачное решение для распознавания лиц — сервис Ivideon Faces.
Давыдов.Индекс 03:52
Политика

Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ

Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Здоровье

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
ТАСС 06:57
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Путешествия

Первая группа японских туристов прибыла на Курилы

Группа туристов из Японии прибыла в Южно-Курильск, находящийся на острове Кунашир.
Дума ТВ 31 октября в 04:52
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

REGNUM вчера в 18:57
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию

Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Кстати.News 00:43
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Футбол

Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете „Чертаново“. Где ж деньги? Я черт знает»

Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов.
Бомбардир.ру 06:10
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Происшествия

Пьяная российская школьница разгромила дом топором

В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.
Lenta.ru 07:03
Гаджеты

Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор

The GEEK вчера в 18:45
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Футбол

Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»

Матч ТВ вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное