Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, американская социальная сеть Twitter представила вниманию интернет-пользователей новую функцию Super Follow, которая даст возможность владельцам учетных записей получать оплату с подписчиков за предоставление доступа к эксклюзивному контенту.
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году доля автомобилей с дизельным двигателем в общем объеме рынка новых автомобилей составила 7,5%, что эквивалентно 111 тысячам купленных машин.
Оппозиционера Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская Тишина» в Москве в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников.