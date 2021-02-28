The Verge: Соцсеть Twitter разработала платную подписку Super Follow

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, американская социальная сеть Twitter представила вниманию интернет-пользователей новую функцию Super Follow, которая даст возможность владельцам учетных записей получать оплату с подписчиков за предоставление доступа к эксклюзивному контенту.