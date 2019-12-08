Общество
ФедералПрессБывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке. Экс-заключенный считает условия поездок нечеловеческими.
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с чего всё началось
Марущак напоминает, что по этому делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов по такому тарифу тянут на 15 млн руб.Ведомостивчера в 15:50
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Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Ведомостивчера в 15:50
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Официальные рендеры смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G появились в Сети
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Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
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В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Общество
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Сегодня православные отмечают Юрьев день
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