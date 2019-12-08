Общество
ФедералПрессБывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке. Экс-заключенный считает условия поездок нечеловеческими.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Марущак напоминает, что по этому делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов по такому тарифу тянут на 15 млн руб.Ведомостивчера в 15:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Ведомостивчера в 15:50
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд
Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Общество
Петербург попал в рейтинг пьющих регионов России
Петербург занял 14-е место в рейтинге трезвости российских субъектов, подготовленном организацией "Трезвая Россия".
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Футбол
Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Наука
Невероятная история инсулина: как спасти миллионы людей
Большинство из живущих на Земле примерно двухсот миллионов диабетиков страдают так называемым диабетом второго типа — инсулин в их организме вырабатывается, но частично или полностью не действует на мембраны клеток.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Экономика
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Религия
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Политика
В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Спорт
CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.