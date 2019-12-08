Общество

ФедералПрессФедералПрессБывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке. Экс-заключенный считает условия поездок нечеловеческими.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Марущак напоминает, что по этому делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов по такому тарифу тянут на 15 млн руб.
Ведомостивчера в 15:50

Подробнее о событии

Экс-чиновник из Коми требует 2,25 млн рублей за проведённое в автозаках время

Говорит Москва03:21

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Ведомостивчера в 15:50

Фигурант дела бывшего главы Коми требует от государства миллионы за перевозку в автозаках. Он провел в них 1600 часов

Фонтанка.Ру02:56

Фигурант дела экс-главы Коми потребовал более двух миллионов рублей от властей России за перевозку в автозаках

Дождь02:33

Павел Марущак – фигурант дела Гайзера – подал в суд на МВД, Минфин и Генеральную прокуратуру

Эхо Москвы03:31

Коррупционер хочет отсудить у России миллионы за «жестокое обращение»

URA.Ruвчера в 20:55

Российский заключенный оценил перевозку в автозаке на 15 миллионов рублей

Lenta.ru03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика

В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
REGNUM 06:53
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Общество

Петербург попал в рейтинг пьющих регионов России

Петербург занял 14-е место в рейтинге трезвости российских субъектов, подготовленном организацией "Трезвая Россия".
DP.RU 07:06
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru вчера в 12:28
Футбол

Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».
Sportbox.RU вчера в 05:47
Здоровье

Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии

Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
MedikForum.ru вчера в 16:12
Общество

Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Газета.Ru 07:17
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Коммерсантъ 07:21
Наука

Невероятная история инсулина: как спасти миллионы людей

Большинство из живущих на Земле примерно двухсот миллионов диабетиков страдают так называемым диабетом второго типа — инсулин в их организме вырабатывается, но частично или полностью не действует на мембраны клеток.
Популярная механика 06:16
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Космос

Космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС

К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался грузовой космический корабль «Прогресс МС-13».
REGNUM 06:53
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене рассказала о своих планах после решения WADA

Известия 07:37
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Экономика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Религия

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Спорт

Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Sports.ru 07:25
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Авто

АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

Российская газета 06:45
Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

РИА Новости 02:26
Политика

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
RT на русском 07:12
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
REGNUM 05:35
Спорт

CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
МК-Спорт 07:07
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное