с чего всё началось

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Кино Кристиан Бейл рассказал, как похудел ради роли на 18 килограммов Как сообщает портал Variety, американский актер Кристиан Бейл признался журналистам, что для того, чтобы получить роль легендарного британского гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" ему в срочном порядке пришлось сбросить около 20 килограммов.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Гаджеты Huawei выпустит смартфон Y9s с экраном без рамок и 48-Мп камерой Тизер говорит о наличии бокового дактилоскопического сканера и тройной тыльной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.

Экономика Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.

Происшествия Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Шоу-бизнес Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Общество В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.

Происшествия Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами Власти Вьетнама установили, что все 39 мигрантов, найденных мертвыми в фургоне грузовика в графстве Эссекс в Великобритании, были вьетнамцами, сообщает онлайн-газета VnExpress со ссылкой на заявление министерства общественной безопасности Вьетнама.

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.