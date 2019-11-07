Происшествия

ВедомостиВедомостиБывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — говорится на сайте ведомства
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News.ru06:51

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Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

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Дело бывшего замдиректора «Росгеологии» направлено в суд

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