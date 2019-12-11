Происшествия
ВедомостиБывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии
В марте 2019 г. Горринга задержали в московском аэропорту "Внуково". В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство.
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Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Гаджеты
Колеса для компьютера Mac Pro от Apple стоят 400 долларов
Минимальный вариант компьютера Apple Mac Pro оценили в 6 тыс. долларов, данный ПК имеет 256 ГБ памяти.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко
Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Политика
Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии
Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
Кино
Звезда «Джуманджи» объявил о готовности уйти из кино
Популярный голливудский комик Джек Блэк объявил о готовности покинуть большой кинематограф после выхода нового фильма.
Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Наука
В Южной Корее разработали роботизированные контактные линзы
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растет на торгах
Курс доллара 11 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.