Происшествия

ВедомостиВедомостиБывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

В марте 2019 г. Горринга задержали в московском аэропорту "Внуково". В августе 2011 г. Газейкина приговорили к двум годам общего режима за вымогательство.
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Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг получил 3,5 года за мошенничество

Интерфакс10:49

Суд приговорил к 3,5 года колонии первого экс-замглавы Росгеологии

RT на русском10:30

Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

ТАСС10:41

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК10:56

Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-чиновника Росгеологии Р.Горринга по делу о мошенничестве

Агентство Москва10:19

Горринг получил 3,5 года колонии

Известия10:39

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 года колонии

РИА Новости10:27
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ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Общество

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В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
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Курс валют сегодня: доллар растет на торгах

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Руслан Израилович Горринг
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Российский управленец и предприниматель, менеджер высшего звена российского системообразующего предприятия АО «Росгеология» - первый заместитель генерального директора, руководитель блока развития и коммерческой деятельности, а также генеральный директор нескольких дочерних компаний, включая АО «Зарубежгеология». В конце января 2019 года стал широко известен благодаря скандальным обстоятельствам увольнения.
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