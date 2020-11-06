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REGNUM
REGNUM

Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна «Калашников»

Новым владельцем компании стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он приобрёл ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус одна акция концерна. Остальная доля акций концерна принадлежит «Ростеху».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
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ТАСС

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал экс-замминистра транспорта

ТАСС23:33
Эхо Москвы

Новым владельцем концерна Калашников стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников

Эхо Москвы03:07
РИА Новости

Концерн «Калашников» получил нового владельца

РИА Новости00:00
Коммерсантъ

Бывший замминистра транспорта стал владельцем «Калашникова»

Коммерсантъ03:08
Газета.Ru

Бывший чиновник купил концерн «Калашников»

Газета.Ru22:37
Московский Комсомолец

Бывший чиновник купил «Калашников»

Московский Комсомолец22:07
РБК

Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников»

РБК21:35

В России за сутки впервые выявили больше 20 тыс. зараженных COVID-19

Число выявленных в России за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 20 тыс. По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в стране — после проведения 524 тыс. тестов — выявлено 20582 зараженных.
РБК03:03

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста на акции «Бессмертный полк»

Судом установлено, что 23-летний Шестаков в мае со своего компьютера оформил заявку на сайте акции "Бессмертный полк" "для демонстрации неограниченному кругу лиц фотографии изменника Родины генерала Андрея Власова".
РИА Новости02:29

В московской больнице в Коммунарке проходят лечение 945 пациентов

"В городской клинической больнице № 40 (в Коммунарке) находятся на лечении 945 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 177 (18,7%)", - написал Проценко, уточнив, что с 31 октября по 6 ноября в больницу поступили 852 пациента, из них 639 - с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
ТАСС02:21

Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.
Ведомости03:22

Больным коронавирусом рекомендовали ограничить контакты с собаками и кошками

Домашние питомцы тоже могут заразиться COVID-19 По словам Дмитрия Лиознова, директора Научно-исследовательского институт гриппа имени А. А. Смородинцева, людям, болеющим коронавирусом, следует минимизировать свои контакты с домашними животными, поскольку они тоже способны заразиться инфекцией.
Центральная Служба Новостейвчера в 10:33

Ещё шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2803 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1431 человек, в стационарах находятся 1282 человека, изолировано в обсерваторы – 90 человек.
КИА02:47

Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.
RT на русском02:18

Губернатор Омской области отправил в отставку главу регионального Минздрава

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента с доставкой пациентов на скорых к зданию Минздрава.
Ведомостивчера в 08:30

Орловский объяснил, почему Нурмагомедов опередил Джонса в списке лучших бойцов UFC

Ранее 32-летний россиянин, владеющий титулом в легком весе, возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, что вызвало бурю негодования у американца Джона Джонса.
ProstoProSport02:05

В Новокузнецке изменили работу морга после видео с телами умерших на полу

Работу патологоанатомического бюро Новокузнецка в Кузбассе скорректировали после опубликованного в сети видео о переполненном морге с телами умерших от коронавируса: взяты дополнительные сотрудники, оборудованы помещения, налажено взаимодействие с властями и эпидемиологами, сообщила на брифинге по эпидситуации в регионе замминистра регионального минздрава Оксана Абросова.
РИА Новости01:40