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REGNUM
REGNUM

Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна «Калашников»

Новым владельцем компании стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он приобрёл ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус одна акция концерна. Остальная доля акций концерна принадлежит «Ростеху».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
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Газета.Ru

Бывший замминистра стал новым владельцем «Калашникова»

Газета.Ru04:33
Коммерсантъ

Бывший замминистра транспорта стал владельцем «Калашникова»

Коммерсантъ03:08
РБК

Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников»

РБК21:35
РИА Новости

Концерн «Калашников» получил нового владельца

РИА Новости00:00
ТАСС

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал экс-замминистра транспорта

ТАСС23:33
Московский Комсомолец

Бывший чиновник купил «Калашников»

Московский Комсомолец22:07
Эхо Москвы

Новым владельцем концерна Калашников стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников

Эхо Москвы03:07

Тищенко: понимал, что бой с Кодзоевым может сорваться

Российский боксер Евгений Тищенко рассказал, что был готов к срыву боя со своим соотечественником Рашидом Кодзоевым и параллельно тренировался с расчетом, что его соперником станет британец Джон Маккаллум.
Тищенко: понимал, что бой с Кодзоевым может сорваться
РИА Новости05:32

Памфилова предложила Путину развести учебный и избирательный процесс

Связана данная проблема с тем, что есть потребность на законодательном уровне осуществить разведение учебного и избирательного процесса, так как известно, что большая часть избирательных участков находятся именно в школах.
CT news08:12

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки в Волгоградской области

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в хуторе Поднижний под Волгоградом на 2 месяца - до 5 января, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерина Вальковская.
РИА Новости07:25

В калининградских поликлиниках ограничили оказание плановой помощи

Амбулаторно-поликлинические учреждения в Калининградской области из-за пандемии приостанавливают с 6 ноября проведение профилактических осмотров и ограничивают оказание плановой медпомощи, кроме состояний, угрожающих жизни и здоровью пациентов.
ТАСС07:54

В московской больнице в Коммунарке проходят лечение 945 пациентов

"В городской клинической больнице № 40 (в Коммунарке) находятся на лечении 945 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 177 (18,7%)", - написал Проценко, уточнив, что с 31 октября по 6 ноября в больницу поступили 852 пациента, из них 639 - с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
ТАСС02:21

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русском04:31

Роман Широков признал вину в деле об избиении арбитра

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков полностью признал вину по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова и просит рассмотреть дело в особом порядке, который гарантирует более мягкое наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Лялин.
РИА Новости02:37

Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.
RT на русском02:18

В Дагестане презентовали платформу «Культурный регион»

Как сообщили информагентству в пресс-службе ведомства, в рамках совещания обсудили: федеральную стратегию цифровизации культуры, участие региона в рейтинге цифровой активности Минкультуры РФ, а также цели и задачи республики в вопросах цифровизации культуры.
РИА Дагестан03:10

Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio

Цена устройства — 3990 руб. Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управлять умным домом, напоминать о важных делах, делиться результатами спортивных матчей и подсказывать, сколько ехать до работы.
CNews02:08