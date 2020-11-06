В московской больнице в Коммунарке проходят лечение 945 пациентов

"В городской клинической больнице № 40 (в Коммунарке) находятся на лечении 945 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 177 (18,7%)", - написал Проценко, уточнив, что с 31 октября по 6 ноября в больницу поступили 852 пациента, из них 639 - с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".