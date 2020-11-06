Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна «Калашников»
Новым контролирующим лицом группы компаний «Калашников» — крупнейшего российского производителя оружия — стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников, говорится в сообщении группы в пятницу, 6 ноября.В источнике
С чего всё началось
Песня о купце «Калашникова»
Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
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