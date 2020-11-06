Инновации, инвестиции и цифровизация: какие задачи ставит новое правительство Коми по развитию экономики региона

Первый заместитель председателя правительства республики Игорь Булатов заявил, что одной из задач является не выживание, а вложения в проекты, «способные раскрыть природный и кадровый потенциал республики и дать импульс уверенному и устойчивому росту в будущем».