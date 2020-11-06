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Известия

Бывший замглавы Минтранса стал владельцем концерна «Калашников»

Новым контролирующим лицом группы компаний «Калашников» — крупнейшего российского производителя оружия — стал бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников, говорится в сообщении группы в пятницу, 6 ноября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Песня о купце «Калашникова»

Новым собственником стал экс-замминистра транспорта Алан Лушников, который приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна.
Коммерсантъ17:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Бывший замминистра стал новым владельцем «Калашникова»

Газета.Ru04:33
Коммерсантъ

Бывший замминистра транспорта стал владельцем «Калашникова»

Коммерсантъ03:08
Московский Комсомолец

Бывший чиновник купил «Калашников»

Московский Комсомолец22:07
РИА Новости

Концерн «Калашников» получил нового владельца

РИА Новости00:00
ТАСС

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал экс-замминистра транспорта

ТАСС23:33
Эхо Москвы

Новым владельцем концерна Калашников стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников

Эхо Москвы03:07
РБК

Бывший чиновник Минтранса купил концерн «Калашников»

РБК21:35

Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.
Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах
Ведомости03:22

В Кремле заявили об отсутствии планов об отставке у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг в пятницу, 6 ноября, публикацию британского таблоида The Sun, утверждавшего о якобы готовящейся отставке российского лидера Владимира Путина из-за проблем со здоровьем.
Известия05:04

Tele2 и Samsung развивают прямое партнерство

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет сотрудничество с Samsung в новом направлении: компания переходит к прямому взаимодействию по поставкам оборудования в дополнение к маркетинговым активностям.
Retail & Loyalty3 ноября в 04:44

Премия «Грэмми» изменила название номинации из-за «колониального подтекста»

Американская академия звукозаписи сообщила об изменении названия номинации музыкальной премии «Грэмми» «World Music Album» («Лучший альбом мировой музыки») на «Best Global Music Album» («Лучший альбом всемирной музыки»), пишет Billboard.
Аргументы и Факты3 ноября в 20:24

Инновации, инвестиции и цифровизация: какие задачи ставит новое правительство Коми по развитию экономики региона

Первый заместитель председателя правительства республики Игорь Булатов заявил, что одной из задач является не выживание, а вложения в проекты, «способные раскрыть природный и кадровый потенциал республики и дать импульс уверенному и устойчивому росту в будущем».
ИА БНК03:47

Виталий Киселев: Зеленский согласовал с английской разведкой МИ-6 освобождение карателя Маркива, которого осудили в Италии за убийство в Донбассе

С бывшим карателем из добробата, ранее осужденным в Италии на 24 года за убийство в Донбассе, даже пообщался президент Владимир Зеленский.
КП - Донецквчера в 11:05