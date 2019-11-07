Происшествия
RT на русскомБывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.
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Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Житель Нижнего Тагила, который с женой задолжал кредиторам 25 млн рублей, облил бензином пристава, который пришел выселять его семью.
Интерфакс вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о своем отношении к сбору средств на лечение.
ToDay News Ufa 05:09
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Хоккей
Самедов побывал на матче НХЛ и встретился с Панариным
Чемпионат 03:24
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Экономика
Банк России лишил лицензии «Чувашкредитпромбанк»
Центробанк РФ с 7 ноября отозвал лицензию у АКБ «Чувашкредитпромбанк» (Чебоксары, Чувашия).
REGNUM 01:20
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Авто
Новую Toyota RAV4 начали производить в России
На заводе марки в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового, пятого поколения, сообщает «Автостат».
Профиль 02:52
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Финансы
Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 31.4%
Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем вложений, составляет 9.18 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 0.09 года и составил 7.55 года.
Profinance.ru 05:45
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Культура
Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Политика
Володин назвал сумму ущерба стран ЕС от антироссийских санкций
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Европейского союза потеряли от введения санкций против России примерно 100 миллиардов долларов.
Московский Комсомолец 06:19
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28