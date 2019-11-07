Происшествия
RT на русскомБывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей
Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Технологии
Китай приступил к разработке технологии 6G
Китай официально приступил к исследованиям в области телекоммуникационных технологий шестого поколения (6G), сообщили в четверг государственные СМИ.
3DNews 03:23
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика
Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая
Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes.
МИР 24 07:48
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Список регионов с самой низкой зарплатой в сфере возглавила Северная Осетия — меньше 22 тысяч рублей.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке
Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».
Слово и Дело 05:36
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Политика
В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии
Военное дело вчера в 01:18
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Экономика
Набиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 04:24
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
ВС сохранит срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях положение, которое де-факто отменило бы срок давности по таким преступлениям.
Право.ру 02:02
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы.
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
В городе отметили годовщину Октябрьской революции
102-ую годовщину великой Октябрьской революции сегодня отметили в Красноярске. Шествие прошло по проспекту Мира.
Прима 07:31