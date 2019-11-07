Происшествия

RT на русскомRT на русскомБывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СК России по Московской области Ольгу Врадий.
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Дело экс-замдиректора «Росгеологии» Горринга направили в суд

РБК07:16

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

RT на русском05:56

Дело в отношении бывшего первого замдиректора Росгеологии Горринга направлено в суд

ТАСС05:51

Бывший замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Говорит Москва05:46

Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

РЕН ТВ05:45

Бывший замдиректора «Росгеологии» Горринг ответит в суде за мошенничество

РИА Новости05:40

Дело бывшего замдиректора «Росгеологии» направлено в суд

Известия06:07
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Авто

BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей

3DNews 07:21
Экономика

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей

Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
Газета.Ru 07:31
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Технологии

Китай приступил к разработке технологии 6G

Китай официально приступил к исследованиям в области телекоммуникационных технологий шестого поколения (6G), сообщили в четверг государственные СМИ.
3DNews 03:23
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Экономика

Основатель Alibaba Джек Ма возглавил список богачей Китая

Китайский предприниматель, основатель интернет-магазина Alibaba Джек Ма возглавил список богатейших жителей КНР, пишет Forbes.
МИР 24 07:48
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Список регионов с самой низкой зарплатой в сфере возглавила Северная Осетия — меньше 22 тысяч рублей.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».
Слово и Дело 05:36
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Политика

В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.
Российская газета 05:24
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Военное дело вчера в 01:18
Политика

В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Экономика

Набиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
Аргументы и Факты 04:24
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество

ВС сохранит срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях положение, которое де-факто отменило бы срок давности по таким преступлениям.
Право.ру 02:02
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы.
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество

В городе отметили годовщину Октябрьской революции

102-ую годовщину великой Октябрьской революции сегодня отметили в Красноярске. Шествие прошло по проспекту Мира.
Прима 07:31
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Руслан Израилович Горринг
Российский предприниматель
Российский управленец и предприниматель, менеджер высшего звена российского системообразующего предприятия АО «Росгеология» - первый заместитель генерального директора, руководитель блока развития и коммерческой деятельности, а также генеральный директор нескольких дочерних компаний, включая АО «Зарубежгеология». В конце января 2019 года стал широко известен благодаря скандальным обстоятельствам увольнения.
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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