Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.
Россия должна принять исчерпывающий комплекс мер по обжалованию решения суда Амстердама о передаче Украине скифского золота, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
50-летний южнокорейский сценарист и режиссер Хван Дон-хёк, который придумал идею, написал сценарий и снял сериал от начала до конца, говорит, что ему эта работа миллиардов не принесла, хотя шоу стало беспрецедентно популярным во всем мире.