Будьте в Плюсе

Бывший замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в Новой Москве

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Интерфакс
Труп мужчины с множественными ножевыми ранениями был обнаружен на садовом участке в СНТ в поселении Десеновское.
Московский Комсомолец
По факту обнаружения трупа Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Московский Комсомолец
Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.
РИА Новости

Подробнее о событии

РИА Новости: в Новой Москве убит бывший замглавы управления МВД
RT на русском07:18
Бывший замначальника Главного управления экономической безопасности МВД РФ убит в бане
Фонтанка.Ру07:16
В Новой Москве убили экс-замглавы управления МВД Новосельцева
ТАСС06:28
В Москве убит полицейский сановник, расследовавший расстрел губернатора Магаданской области
Московский Комсомолец05:07
Самое цитируемое
Источник: экс-замглавы управления МВД Новосельцева зарезали в Новой Москве
РИА Новости06:20
Высокопоставленного полицейского в отставке зарезали в бане в Новой Москве
Smotrim.ru05:57
СК рассматривает в качестве версий убийства полковника МВД Новосельцева месть и ограбление
Lenta.ru08:01

Интересное

В Кремле оценили отказ депутатов упразднить должность президента Республики Татарстан

Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.
РИА Новости06:49

Сенатор Клишас призвал принять исчерпывающие меры по возвращению скифского золота

Россия должна принять исчерпывающий комплекс мер по обжалованию решения суда Амстердама о передаче Украине скифского золота, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости06:39

Режиссер Хван Дон-хёк: «Мы все живем в мире игры в кальмара»

50-летний южнокорейский сценарист и режиссер Хван Дон-хёк, который придумал идею, написал сценарий и снял сериал от начала до конца, говорит, что ему эта работа миллиардов не принесла, хотя шоу стало беспрецедентно популярным во всем мире.
Новые Известия04:50