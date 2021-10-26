Режиссер Хван Дон-хёк: «Мы все живем в мире игры в кальмара»

50-летний южнокорейский сценарист и режиссер Хван Дон-хёк, который придумал идею, написал сценарий и снял сериал от начала до конца, говорит, что ему эта работа миллиардов не принесла, хотя шоу стало беспрецедентно популярным во всем мире.