Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБывший замминистра обороны СССР скончался после аварии

Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуравлёв скончался после ДТП, заявил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. По словам собеседника агентства, 84-летнего Шуравлёва накануне, 1 марта, сбила машина в Москве.
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с чего всё началось

Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
РИА Новости04:23

Подробнее о событии

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

РБК05:20

Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео

РИА Новости06:14

Дело возбудили, после того как водитель фургона в Москве сбил советского генерала Владимира Шуралева

Агентство Москва02:46

Советский генерал скончался после наезда на него иномарки в Москве

Известия04:54

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

RT на русском04:30

Экс-замминистра обороны СССР Шуралев скончался после ДТП

РЕН ТВ04:29

Бывший замглавы Минобороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

ТАСС05:13
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Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Журавлев подчеркнул, что в таких условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве Сирии, пишет ТАСС.
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Происшествия

Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости

Прокуратура закрыла дело об избиении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой французскими полицейскими на демонстрации в Париже.
РИА Новости 08:31
Общество

МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования

В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Экономика сегодня 08:42
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Происшествия

Всех заложников в торговом центре на Филиппинах освободили

РБК 08:30
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Происшествия

Полицейского в Дивеево подозревают в покровительстве наркоторговцам

Известия 08:22
Космос

В Роскосмосе сообщили, что космонавт Бабкин продолжает тренировки

Космонавт Андрей Бабкин, который ранее входил в основной экипаж корабля "Союз МС-16", продолжает тренировки.
ТАСС 28 февраля в 12:49
Происшествия

Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.
Коммерсантъ 07:01
Происшествия

В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым

RT на русском 07:57
Космос

Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров

Красная весна 04:00
Армия и оружие

Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии

В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
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Общество

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:43
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.
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Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
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Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.
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Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
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Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли

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Биатлон

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1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
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