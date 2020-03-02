Происшествия
ИнтерфаксБывший замминистра обороны СССР скончался после аварии
Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуравлёв скончался после ДТП, заявил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. По словам собеседника агентства, 84-летнего Шуравлёва накануне, 1 марта, сбила машина в Москве.
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Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.РИА Новости04:23
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Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Журавлев подчеркнул, что в таких условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве Сирии, пишет ТАСС.
Происшествия
Во Франции закрыли дело об избиении корреспондента РИА Новости
Прокуратура закрыла дело об избиении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой французскими полицейскими на демонстрации в Париже.
Общество
МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования
В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Космос
В Роскосмосе сообщили, что космонавт Бабкин продолжает тренировки
Космонавт Андрей Бабкин, который ранее входил в основной экипаж корабля "Союз МС-16", продолжает тренировки.
Происшествия
Суд присудил бывшему фигуранту «московского дела» Конону 100 тыс. рублей
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о компенсации бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона за незаконное уголовное преследование.
Происшествия
В ОНК заявили о признании расстрелявшего солдат Шамсутдинова вменяемым
Космос
Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
Армия и оружие
Bloomberg: Турция впервые использовала рой дронов в Сирии
В Сирии турецкая армия против правительственных сил страны впервые использовала "рой дронов".
Общество
Выявлены новые виды телефонного мошенничества
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Авто
«АвтоВАЗ» отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4
Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери
Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Биатлон
МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова
1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.