с чего всё началось

Бывший замминистра обороны СССР генерал армии Владимир Шуравлёв скончался после ДТП, заявил "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. По словам собеседника агентства, 84-летнего Шуравлёва накануне, 1 марта, сбила машина в Москве.

Общество Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА "Новости".

Энергетика Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.

Общество Выявлены новые виды телефонного мошенничества Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА "Новости".

Авто «АвтоВАЗ» отложил установку руля с подушкой безопасности на Lada 4x4 Согласно инсайдерской информации, внедорожник должен был получить руль фирмы Takata, которая раньше выпускала его для дорестайлинговой LADA 4x4 Urban, но «АвтоВАЗ» расторг контракт с японской компанией.

Здоровье Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.

Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".

Биатлон МОК передал в суд поддельные подписи Родченкова 1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).