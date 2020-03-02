Происшествия

RT на русскомRT на русскомБывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.
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Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

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