Происшествия

BFM.ruBFM.ruБывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
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Экс-замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

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