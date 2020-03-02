Происшествия
BFM.ruБывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
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Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.РИА Новости04:23
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