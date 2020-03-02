с чего всё началось

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Политика В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.

Экономика Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.

Финансы Курс евро достиг 75 рублей впервые за год Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.

Гаджеты Redmi Note 9 выйдет на следующей неделе В своем официальном аккаунте в Twitter Xiaomi сообщила, что долгожданный Redmi Note 9 выйдет 12 марта, то есть уже в следующий четверг.

Энергетика Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.

Биатлон CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Общество С 1 марта в России вступает в силу ряд законов Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Армия и оружие В Средиземное море вошел американский авианосец Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.

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Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Общество В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.

Политика В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу 11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.