ДождьБывший замминистра связи станет долларовым миллиардеромБывший замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов, основавший после ухода из правительства стартап Arrival, скоро может стать миллиардером, сообщает Bloomberg.В источникеДождьРБКLenta.ruПодробнее о событииБывший российский чиновник решил заработать миллиарды долларов на электромобиляхСекрет фирмы13:30Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардераРБК15:13Бывший замминистра связи станет долларовым миллиардеромДождь15:11Bloomberg: Список миллиардеров из России пополнит экс-замглавы МинкомсвязиФонтанка.Ру15:21Бывший российский чиновник собрался разбогатеть на электромобиляхLenta.ru10:56Показать ещёОценить6КомментироватьПоделиться