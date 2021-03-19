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Дождь

Бывший замминистра связи станет долларовым миллиардером

Бывший замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов, основавший после ухода из правительства стартап Arrival, скоро может стать миллиардером, сообщает Bloomberg.В источнике
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Lenta.ru

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Бывший российский чиновник решил заработать миллиарды долларов на электромобилях

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Bloomberg спрогнозировал скорое появление нового русского миллиардера

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Бывший замминистра связи станет долларовым миллиардером

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Bloomberg: Список миллиардеров из России пополнит экс-замглавы Минкомсвязи

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Блинкен и Маас могут обсудить «Северный поток — 2» на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках очной встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом может обсудить вопрос реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.
Газета.Ru15:49