Экономика
СаминвесторБывший зампред ЦБ Сухов возглавил АКРА
28 апреля 2020 года стало известно, что совет директоров «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) назначил генеральным директором Михаила Сухова, до 2016 года занимавшего должность заместителя председателя Центробанка РФ.
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Здоровье
Нерабочий период продлят в Белгородской области
Евгений Савченко сообщил белгородцам, что период до 11 мая будет нерабочим. 6, 7 и 8 числа месяца для всех горожан станут выходными.
Kursk.com 04:17
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Космос
Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе
В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Тюменской области продлён режим самоизоляции граждан
В Тюменской области режим самоизоляции граждан продлён до 11 мая.
REGNUM 05:36
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Калужской области очаг коронавируса нашли в доме престарелых
Общее количество заражённых выросло до 845. При этом 53 новых больных нашли в Думиничском районе.
Калужский перекресток 04:09
Армия и оружие
Птица помешала ПТРК поразить цель
ГЛАС.RU 05:07
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Общество
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически
Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.
Lenta.ru 04:16
Общество
Предприниматели устроили протест возле украинского Кабмина
Новостной фронт 05:01
Авто
Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом
В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe 27 апреля в 17:10
Здоровье
Назван неожиданный положительный эффект пандемии коронавируса
Учёные из британского Университета Центрального Ланкашира пришли к выводу о том, что пандемия COVID-19 смогла заметно ослабить сезонную эпидемию гриппа.
Rusvesna.su 05:27
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Политика
Мишустин: дату снятия ограничений назвать нельзя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что пока невозможно назвать дату, когда могут быть полностью сняты ограничения, введенные из-за COVID-19.
Московский Комсомолец 05:47
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Молодой муж Бабкиной рассказал, когда певицу выпишут из больницы
News.ru вчера в 16:35
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Общество
Количество летальных исходов от СOVID-19 в России продолжает расти
Полностью выздоровели 1830 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 108 летальных исходов. Наблюдается рост количества смертей от болезни.
Ридус 04:13
Общество
Таджикам запретили русифицированные фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла постановление о внесении изменений в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, которые запрещают использование русифицированных фамилий и отчеств.
Lenta.ru 05:36