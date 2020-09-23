В ближайшие три года около сотни российских банков уйдут с рынка. Треть из них закроются добровольно. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред Центробанка Михаил Сухов.

С чего всё началось «В ближайшие три года количество банков сократится на сотню» В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Известия 17:01