Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФАН
ФАН

Бывший зампред ЦБ прогнозирует закрытие 100 банков в РФ

В ближайшие три года около сотни российских банков уйдут с рынка. Треть из них закроются добровольно. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред Центробанка Михаил Сухов.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
12

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
997

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс02:34
1K

В МИД РФ заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Обвинения в адрес России в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального не имеют под собой ни малейшей доказательственной базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября на брифинге.
ИА Красная Весна11:08
19

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
431

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

Арбитр Данченко признан потерпевшим по делу об избиении футболистом

Арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча бывшим футболистом сборной РФ Романом Широковым, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
РЕН ТВвчера в 08:45
1