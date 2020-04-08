Коронавирус

КомпанияКомпанияБывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

С учетом выпадающих доходов нефтяников на спасение российской экономики останется не более трети объема средств ФНБ. Поэтому рассчитывать на прохождение кризиса исключительно за счет Фонда не стоит, сказал бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

«По нашим расчетам, Россия пока выделила прямые и косвенные меры поддержки в пределах 2–3% ВВП», — сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в российскую экономику необходимо «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн руб.
РБКвчера в 01:00

Подробнее о событии

Путин хотел «обнулиться» сам, но «обнулится» весь Кремль, включая Пескова

Свободная Прессавчера в 07:24

«Мать всех рецессий»: эксперты предупредили о недооценке Россией вызванного коронавирусом кризиса

Forbesвчера в 04:26

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Компания07 апреля в 14:33

Эксперты: российские власти катастрофически недооценили масштабы кризиса из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 02:27

Экономисты: власти недооценивают масштабы проблемы эпидемии

ГЛАС.RUвчера в 01:51

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

РБКвчера в 01:00

Российские власти подверглись критике из-за недооценки масштабов кризиса

Росбалтвчера в 02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество

У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус

Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.
Медиа-Центр 35media.ru 04:38
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США

Ранее из президентской гонки демократов вышел экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Он объявил о поддержке Байдена.
Snob.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Коми восемь пациентов Эжвинской больницы находятся в реанимации

Восемь пациентов Эжвинской городской больницы в Коми, где произошла вспышка коронавируса, находятся в реанимации, еще у 58 человек заболевание легкой и средней тяжести, сообщает в четверг минздрав региона.
РИА Новости 03:02
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч

За прошедшие сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения увеличилось до 10131, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:49
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Игорь Николаев переболел пневмонией

ФАН 03:19
Кино

Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru 05:20
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 01:06
Общество

Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских специалистов, работающих с коронавирусной инфекцией.
Medvestnik.ru вчера в 10:06
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Происшествия

Маму школьника в Каслинском районе наказали за его фейк о коронавирусе

В отношении мамы 13-летнего школьника в Каслинском районе полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Коммерсантъ Челябинск 01:49
Происшествия

Суд по делу историка Соколова отложили из-за карантина в СИЗО

РИА Новости 05:17
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия

В Москве мужчина сжег четыре автомобиля на северо-востоке столицы

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в поджоге четырех автомобилей на северо-востоке города, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru вчера в 16:12
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости вчера в 10:08
Энергетика

Россия готова на переговоры по нефти, но саудиты расширили требования

«Вам необходимо пойти на еще большее сокращение», — рассказал источник агентства, не уточняя детали требований Эр-Рияда.
Новостной фронт 04:45
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Piter.tv 04:50
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

США пересмотрит объем финансирования ВОЗ

Власти США намерены пересмотреть объемы финансирования ВОЗ.
Деловое.ТВ 04:56
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Вячеславович Вьюгин
Российский политик
Российский банкир и государственный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное