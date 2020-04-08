«По нашим расчетам, Россия пока выделила прямые и косвенные меры поддержки в пределах 2–3% ВВП», — сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в российскую экономику необходимо «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн руб.

с чего всё началось

С учетом выпадающих доходов нефтяников на спасение российской экономики останется не более трети объема средств ФНБ. Поэтому рассчитывать на прохождение кризиса исключительно за счет Фонда не стоит, сказал бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

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