Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаБывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»

Бывший защитник московского «Динамо» Гордон Шильденфельд заявил, что его бывший одноклубник Александр Кокорин — самый талантливый футболист, с которым ему довелось играть. По словам хорватского спортсмена, 28-летний форвард обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть в мадридском «Реале».
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