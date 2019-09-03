Футбол

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежБывший защитник «Спартака» перешел в воронежский «Факел»

Состав воронежского клуба «Факел» пополнил 26-летний футболист Сергей Брызгалов. Его переход в команду сине-белых стал финалом летней трансферной кампании. Спортсмен прежде всего известен своими выступлениями в молодежной сборной России и в московском «Спартаке».
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