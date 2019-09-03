Футбол
Блокнот ВоронежБывший защитник «Спартака» перешел в воронежский «Факел»
Состав воронежского клуба «Факел» пополнил 26-летний футболист Сергей Брызгалов. Его переход в команду сине-белых стал финалом летней трансферной кампании. Спортсмен прежде всего известен своими выступлениями в молодежной сборной России и в московском «Спартаке».
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Футбол
Зинченко оценил переход Коноплянки в «Шахтер»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает правильным переход Евгения Коноплянки в «Шахтер».
Матч ТВ 04:06
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Наука
Биохакеры создали дешевую копию лекарства для генной терапии
Группа независимых биологов, которые называют себя энтузиастами биохакинга, смогла создать относительно доступную копию препарата для генной терапии, который в оригинале стоит около миллиона долларов.
Planet Today 05:59
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Армия и оружие
В афганской провинции Джаузджан уничтожено 26 боевиков
По словам начальника полиции провинции Джаузджан, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Джаузджан Абдул Манан.
REGNUM 07:32
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес
Нюша решила вернуть лето сочными фото в купальнике
Девушка рассказала в описании к фото, что хочет вернуть летнее настроение. «Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе», — пояснила Нюша.
Пенза-Пресс 07:06
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Музыка
Игорь Николаев рассказал историю создания песни «Третье сентября»
По данным РИА «Новости» автор популярной песни на музыку композитора Игоря Крутого, которую исполнил Михаил Шуфутинский, признался: «3 сентября» просто удачно легло на мелодию.
Чистовик 01:29
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.
RT на русском 09:22
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика
Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49