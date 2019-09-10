Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

Бывший защитник «Зенита» Марк Гек скончался на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок пережил в Ленинграде блокаду, затем отслужил в армии и пришел в большой футбол в 23 года.
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Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

Спорт-Экспресс11:28

Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек

78.ru10:39

Скончался мастер спорта СССР и экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Петербургский дневник11:00

Ушёл из жизни бывший игрок «Зенита» Марк Гек

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Умер бывший игрок «Зенита» Марк Гек

Телеканал Санкт-Петербург11:04

На 87-м году скончался экс-защитник «Зенита» Марк Гек

Neva.Today12:59

«Зенит» выразил соболезнования в связи с уходом Марка Гека

Невские Новости11:15
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Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
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Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети

В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
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Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
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Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
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Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Футбол

Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии

Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
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Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

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Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
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Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
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Политика

ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Пугачева и Киркоров обсудили новую песню ее старшего внука

Филипп Киркоров сделал в своем инстаграме репост со страницы старшего внука Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова, который днем ранее опубликовал видео на песню Statues.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости 07:41
Политика

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов

Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
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В Нижегородской области загорелся склад с маслом

Сообщение о возгорании на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Кудьминская поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района вечером во вторник.
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Названа опасность употребления мяса курицы и индейки

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СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом

Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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Технологии

McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
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Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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Политика

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
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Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
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США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок

Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
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Марк Константинович Гек
Футболист
Советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР. Воспитанник ленинградского «Динамо», также играл за «Динамо» в хоккей с шайбой и хоккей с мячом 1954-1955). В 1955 году был приглашён в «Зенит».
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