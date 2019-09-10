Бывший защитник «Зенита» Марк Гек скончался на 87-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что игрок пережил в Ленинграде блокаду, затем отслужил в армии и пришел в большой футбол в 23 года.

Бывший защитник «Зенита» Гек скончался на 87-м году жизни

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