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Кришито рассказал, почему отказался от перехода из «Дженоа» в «Торонто»

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, почему отказался от перехода в клуб из МЛС «Торонто».
Спорт-Экспресс
В текущем сезоне Кришито провёл в составе «Дженоа» 19 матчей, в которых забил семь мячей, а также отдал одну результативную передачу.
Евро-футбол.ру
«Дженоа» ведет борьбу за выживание в серии А: с 28 очками команда занимает 18-е место в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс
Отставание от спасительной 17-й строчки составляет одно очко.
Евро-футбол.ру

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Кришито рассказал, почему отказался от перехода из «Дженоа» в «Торонто»
Спорт-Экспресс07:07
Кришито объяснил, почему не перешёл в «Торонто»
Евро-футбол.ру07:01
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