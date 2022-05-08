Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, об этом он написал в своём Telegram-канале.
Пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал о потерях личного состава и техники в Мариуполе из-за действий нацбатальона «Азов», покинувшего фланги.
Хотя Бозман находится настолько далеко от автомобильной промышленности, насколько это возможно, здесь имеется инновационный кампус Университета штата Монтана, который станет местом нового центра исследований, разработок и лабораторий от Hyundai New Horizons Studio.
Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.