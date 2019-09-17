Футбол
Евро-футбол.руБывший защитник «Зенита» назвал болельщиков клуба расистами
Экс-защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье поделился мнением о болельщиках «сине-бело-голубых».
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:40, Вашингтон
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика
Король Саудовской Аравии оценил нападение дронов на нефтяной завод
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прокомментировал нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
РЕН ТВ 09:36
Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому полицейские сломали ногу
Московский Комсомолец 08:51
Недвижимость
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 17 сентября 2019 года уменьшил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам с 15 до 10 процентов.
Lenta.ru 05:01
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Новейший самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новейший российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет.
Свободная Пресса вчера в 10:00
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 05:41
Футбол
Спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина
Спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что пребывание в тюрьме не скажется на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно на поле.
RT на русском 08:18
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову
Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову, ранее приговоренному к 4-м годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведении митинга.
Эхо Москвы 09:31
Космос
Корабль «Союз МС-15» успешно состыкован с ракетой
Стало известно, что 16 сентября текущего года российский пилотируемый корабль «Союз МС-15» был успешно состыкован с отсеком самарской ракеты-носителя.
Rusargument вчера в 18:39
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Энергетика
Нефти предсказали серьезный обвал
Толочек добавил, что "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель.
Lenta.ru 08:43
Происшествия
Россиянину отменили штраф за выбитый зуб полицейского
Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь».
Lenta.ru 08:51
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Происшествия
В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
РИА Новости 07:47
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Футбол
Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
ПолитРоссия 02:37
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Футбол
«Лион» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Чемпионат 09:00
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Кино
Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49