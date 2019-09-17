Футбол
Петербургский дневникБывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами
Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
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Футбол
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
Происшествия
Сумасшедшая скинула двоих детей с моста в Москве
Женщина, у которой по всей видимости случилось душевное помешательство, сбросила в ночь на 17 сентября с моста в районе Некрасовка двух своих дочек-погодок.
Московский Комсомолец 03:34
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Происшествия
В Петербурге студент напал с ножом на сокурсника
Студент судостроительного колледжа задержан после нападения с ножом на 16-летнего сокурсника в Петербурге, пострадавший молодой человек госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:57
Происшествия
СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).
Экономика сегодня 15 сентября в 17:56
Кино
Путин поздравил Владимира Меньшова с юбилеем
Президент направил поздравительную телеграмму знаменитому актеру, режиссеру Владимиру Меньшову, которому исполнилось 80 лет.
Российская газета 04:31
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 трлн рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:51
Политика
Высшая коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить главу Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на новый срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
РИА Новости 06:15
Авто
На заводе в Тульской области выпустили первые Haval F7x
На заводе Great Wall в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
Автоновости дня вчера в 07:43
Политика
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Саудовская Аравия пока никак не ответила на предложение президента РФ Владимира Путина купить С-300 или С-400.
Российская газета 06:03
Политика
Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО
Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО.
Военное обозрение 05:06
Здоровье
Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за опухоли мозга
Как пишет газета «Известия», у артистки наблюдается крайне тяжелое состояние из-за диагностированной последней стадии опухоли мозга.
Псковское агентство информации 14 сентября в 03:19
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика
Самолет МС-21 совершил первый международный полет
Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
Российская газета вчера в 09:06
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Космос
Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет «Протон-М» до завершения их производства
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07