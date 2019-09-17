Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникБывший защитник «Зенита» назвал болельщиков команды расистами

Бывший французский защитник петербургского «Зенита» Себастьян Пюигренье, который играл за сине-бело-голубых с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды.
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Себастьян Пюигренье: «Болельщики „Зенита“ – расисты. Это не нужно скрывать»

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