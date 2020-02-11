Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов после окончания полномочий. Об этом заявил глава думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

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