Политика

ДождьДождьБывшим президентам России предложили дать пожизненный статус сенаторов

Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов после окончания полномочий. Об этом заявил глава думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами

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РЕН ТВвчера в 21:35
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