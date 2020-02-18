Общество
BFM.ruБывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги. В первый раз компенсацию присудил Гаагский международный арбитраж в 2014 году за «атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и завладеть ее активами».
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Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
Истребители Су-35С разбомбили условного противника в ЦФО
Всего к учению привлекли свыше 500 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, более 30 единиц летной и наземной авиационной техники, два военных полигона и аэродрома в вышеназванных регионах ЦФО.
Гаджеты
Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение
Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Экономика
АФК Система приобретет немецкую сеть гипермаркетов Real
Люксембургская компания SCP Group SARL, 49% которой принадлежит АФК «Система», объявила о приобретении немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Здоровье
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.
Биатлон
Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Футбол
Атлетико — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против дочерней компании
18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Происшествия
Павленскому предъявили обвинения во Франции
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Армия и оружие
В НАТО прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
Обострение ситуации в Донбассе подрывает реализацию Минских соглашений и усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил представитель НАТО.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Кино
Что сделал продюсер «Сватов», чтобы седьмой сезон все-таки досняли
Экономика
В Якутии увеличили прожиточный минимум населения
В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Общество
Гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить обладатели 135 профессий
Минтруд РФ утвердил расширенный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.