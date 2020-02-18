Общество

BFM.ruBFM.ruБывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги. В первый раз компенсацию присудил Гаагский международный арбитраж в 2014 году за «атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и завладеть ее активами».
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Бывшим акционерам ЮКОСа присудили компенсацию в $50 миллиардов

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Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

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История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

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Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

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Врачи назвали ранний признак сахарного диабета

Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.
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Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
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В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии

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Что сделал продюсер «Сватов», чтобы седьмой сезон все-таки досняли

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В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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