Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги. В первый раз компенсацию присудил Гаагский международный арбитраж в 2014 году за «атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить компанию и завладеть ее активами».

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

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