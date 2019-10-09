Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них.

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.

Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.

Космос Ученые NASA записали звуки Марса Ученые из NASA записали звуки Марса. Для этого они использовали посадочный модуль InSight и чувствительный сейсмометр.

Политика В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению» «Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.

Происшествия Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Путешествия Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Экономика Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

Экономика Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.