Политика
ИзвестияБывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
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Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них.
— Константин Затулин, российский политикРИА Новости вчера в 12:04
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Законопроект о запрете на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ рассмотрит сегодня думский комитет по делам СНГ
Эхо Москвы07 октября в 21:03
В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений
Интерфаксвчера в 11:22
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