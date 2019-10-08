Политика

ИзвестияИзвестияБывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Читать в источнике
Комментировать12
Константин Затулин
Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них.
— Константин Затулин, российский политикРИА Новости 12:04

Подробнее о событии

ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ

Lenta.ru21:46

В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений

Интерфакс11:22

Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Коммерсантъ18:12

В ГД выступили против ограничения выезда всем имеющим доступ к гостайне

РИА Новости12:59

Бывшим сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию

URA.Ru20:35

Комитет Думы поддержал законопроект о возможности запрета на выезд экс-сотрудников ФСБ

ТАСС09:57

Законопроект о запрете на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ рассмотрит сегодня думский комитет по делам СНГ

Эхо Москвывчера в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика

СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией

«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Армия и оружие

СМИ вновь сообщили о переносе производства Су-34 из Новосибирска

REGNUM 08:17
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Экономика

Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии

Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 06:04
Происшествия

Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Чите продлили задержание

В Чите по на трое суток продлили срок задержания 38-летнего мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней девушки.
Российская газета 22:04
Экономика

В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Общество

Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Единоборства

Тайсон Фьюри устроил шоу в реслинге

Спорт-Экспресс 06:23
Происшествия

Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Политика

Посол России: Визовый беспредел тормозит ремонт здания дипмиссии в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях визового беспредела со стороны Вашингтона.
Российская газета 22:10
Театры

Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь

Российская газета 10:46
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android

Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время 14:30
Шоу-бизнес

Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Происшествия

Массовая драка в травмпункте в Башкирии попала на видео

Нападение группы мужчин на пациентов травмпункта в Стерлитамаке попало на видео.
ГТРК Башкортостан 04:37
Кино

Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами

Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение

Газета.Ru 19:54
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Игры

В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5

Aobe.ru 16:51
Здоровье

В Саратове главврачи еще двух медучреждений покинули свои должности

Сразу два главных врача крупных медицинских учреждений Саратова покинули свои должности.
Наша версия 12:59
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Напомним, что изначально Усик должен был боксировать против не имеющего поражений Тайрона Спонга, однако в понедельник стало известно, что Спонг провалил тест на допинг, и его сняли с боя.
Allboxing.ru 13:45
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Экономика

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру 01:58
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное