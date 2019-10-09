Политика

ИзвестияИзвестияБывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.
Читать в источнике
Комментировать19
Константин Затулин
Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них.
— Константин Затулин, российский политикРИА Новости вчера в 12:04

Подробнее о событии

ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ

Lenta.ruвчера в 21:46

Бывшим сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию

URA.Ruвчера в 20:35

Комитет Думы поддержал законопроект о возможности запрета на выезд экс-сотрудников ФСБ

ТАССвчера в 09:57

В ГД выступили против ограничения выезда всем имеющим доступ к гостайне

РИА Новостивчера в 12:59

В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений

Интерфаксвчера в 11:22

Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России

Коммерсантъвчера в 18:12

Законопроект о запрете на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ рассмотрит сегодня думский комитет по делам СНГ

Эхо Москвы07 октября в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие

Крым и юг России защитят сверхмощными радарами

Lenta.ru 00:36
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Политика

Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину

Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.
РБК вчера в 18:09
Хоккей

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, крупно переиграв «Локомотив»

Sportbox.RU вчера в 14:54
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Футбол

Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео

20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Транспорт

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
РБК вчера в 13:41
Политика

Александр Калашников возглавил ФСИН

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.
Газета.Ru вчера в 09:18
Общество

ВЦИОМ: Более половины россиян следят за потреблением энергоресурсов

Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономить их потребление — 57%.
Якутия 24 вчера в 09:00
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

VSE42.RU вчера в 22:09
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика

«Ъ» рассказал о волне отставок губернаторов во второй половине октября

Во второй половине октября главы некоторых российских регионов, где в 2020 году будут проводиться прямые выборы губернаторов, могут уйти со своих постов.
Pravda.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор вчера в 00:09
Авто

Lada Classic предпочитают пенсионеры и люди предпенсионного возраста

Эксперты проанализировали результаты опросов и назвали самые популярные среди пенсионеров в России легковые автомобили.
МедиаПоток 07 октября в 05:58
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:51
Происшествия

В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США

В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
Труд вчера в 11:23
Транспорт

«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737

Три самолета из парка авиакомпании "Россия" Boeing 737-800 планируется передать в "Аэрофлот" и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании.
ТАСС вчера в 13:19
Футбол

Футболист Златан Ибрагимович открыл в Швеции памятник самому себе

В Мальмё звезда шведского футбола Златан Ибрагимович открыл памятник самому себе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 00:42
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

REGNUM вчера в 23:06
Космос

Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям

Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр имени Армстронга.
KM.ru 07 октября в 09:05
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Космос

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников

Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.
Телеканал RTVI вчера в 14:41
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Армия и оружие

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику

На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
РИА Новости вчера в 22:49
Авто

Юбилейный Aston Martin DBS GT Zagato полностью рассекречен

Aston Martin и Zagato выпустят лишь 19 юбилейных комплектов DBZ Centenary Collection, каждый обойдется в шесть миллионов фунтов стерлингов (без учета налогов).
Авторевю 07 октября в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное