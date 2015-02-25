Происшествия
КоммерсантъБывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
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Футбол
«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче ЛЕ
Вничью закончился матч между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» 20 февраля, проходивший в рамках в 1/16 финала Лиги Европы.
Происшествия
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Хоккей
КХЛ. «Амур» по буллитам проиграл рижскому «Динамо»
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Общество
Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Космос
Ученые обнаружили черную дыру вблизи центра Млечного Пути
Ученые заметили вблизи центра Млечного Пути необычные движения газовых облаков.
Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Музыка
«Нас не догонят». Как изменилась чёрненькая из «Тату», которой сегодня исполняется 35 лет
Через год появился дебютный альбом "200 по встречной" и клип "Нас не догонят" А уже в 2003-м группа отправилась на "Евровидение" от России с песней "Не верь, не бойся, не проси" и заняла третье место.
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Финансы
Рубль незначительно снизился к доллару и евро
Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Кино
Российский прокат возглавила картина «Лед 2»
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Политика
Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Футбол
«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде
Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
Общество
Поставки iPhone по всему миру ограничат в Apple из-за коронавируса
Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.