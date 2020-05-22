Яхту экс-премьера России Дмитрия Медведева выставили на продажу на сайте Avito. Внимание на это обратил оппозиционнер Алексей Навальный.

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Культура «Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг. 5

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Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 1

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Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Политика Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей. 448

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Политика НАТО призывает США сменить позицию по Договору по открытому небу Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу.