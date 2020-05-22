Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаБывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Яхту экс-премьера России Дмитрия Медведева выставили на продажу на сайте Avito. Внимание на это обратил оппозиционнер Алексей Навальный.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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