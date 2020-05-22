Общество
Русская ПланетаБывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Яхту экс-премьера России Дмитрия Медведева выставили на продажу на сайте Avito. Внимание на это обратил оппозиционнер Алексей Навальный.
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Культура
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Здоровье
57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111.
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Политика
Грызлов оценил ситуацию в Донбассе
Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.
RT на русском вчера в 16:04
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Анна Кошмал рассказала о своем общении с коллегами из сериала «Сваты»
25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, задействованная в съемках сериала «Сваты» в своем микроблоге призналась подписчикам, что не общается с коллегами вне съемочной площадки.
Bimru.ru вчера в 09:33
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Рамзана Кадырова госпитализировали с коронавирусом
Коронавирусная инфекция добралась до главы Чечни Рамзана Кадырова.
Bimru.ru 21 мая в 11:19
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15
Общество
Вахтовики устроили бунт в омской больнице и пытались сбежать
Размещенные в госпитале ветеранов войн вахтовики потребовали отпустить их, выражали недовольство условиями размещения.
RuNews24.ru 02:57
Армия и оружие
Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении
В Германии в свое время Т-34 называли «лучшим танком в мире». Спустя 80 лет танкостроение не продвинулось далеко вперед, отмечает журналист.
ТК Звезда 01:56
Происшествия
Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех
Интерфакс вчера в 21:28
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Культура
Сергей Лазарев заявил, что разочаровался в карьере певца
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца. Такое заявление 37-летний исполнитель сделал на съемках шоу "Однажды" на НТВ.
MOS.news 02:20
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса
Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
Политика
НАТО призывает США сменить позицию по Договору по открытому небу
Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу.
Вести.Ru 01:48
Футбол
«Валенсия» хочет арендовать у «Челси» Кепу
«Валенсия» интересуется вратарем «Челси» Кепой Аррисабалагой.
Sport24.ru вчера в 11:06
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Армия и оружие
Российские Ту-142М3 пролетели над Тихим океаном
Длительность полета составила 12 часов, указано в сообщении.
Газета.Ru 02:16
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53