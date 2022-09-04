В ЦАСТ указали, что робот имеет «несомненный технологический интерес», предложение о награде согласовано с соответствующими структурами, выплата произойдет после заключения об осмотре трофея, подготовленного в Минобороны России.
Разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с тем, что при радиоперехватах не понимают речь российских связистов из Республики Тыва, которые в ходе спецоперации ведут переговоры на родном языке.
Промышленность в Австрии нуждается в срочной помощи государства, в том числе субсидиях из-за резкого подорожания газа и электроэнергии, заявил президент Федерации промышленности Австрии Георг Книлл, передает издание Kronen Zeitung.