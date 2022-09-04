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ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

Использовать технику планируется в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.
Life.ru
В ЦАСТ указали, что робот имеет «несомненный технологический интерес», предложение о награде согласовано с соответствующими структурами, выплата произойдет после заключения об осмотре трофея, подготовленного в Минобороны России.
Lenta.ru
THeMIS разработан эстонской компанией Milrem Robotics.
News.ru
Помимо Украины, платформы получили вооруженные силы 11 стран, семь из которых — члены НАТО.
РИА Новости

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ЦАСТ объявил вознаграждение в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
News.ru15:54
ЦАСТ пообещал один миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
URA.Ru16:13
ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
Известия16:04
ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
RT на русском16:32
ЦАСТ пообещал вознаграждение за захват на Украине эстонского робота THeMIS
Life.ru15:41
ЦАСТ объявил награду в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
Lenta.ru15:40
ЦАСТ объявил вознаграждение в миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине
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