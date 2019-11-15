Футбол

Soccer.ruSoccer.ruCAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию«Манчестер Сити»касательно нарушения правил финансового fair play.
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Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Sports.ru07:18

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

Чемпионатвчера в 13:22

Апелляция «Манчестер Сити» по нарушению финансового фэйр-плей отклонена CAS

Sportbox.RU09:04

СМИ: «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение ФФП

RT на русском05:04

CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

Soccer.ru09:22

«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

Газета.Ru04:19

«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение правил финансового Fair play

Спорт-Экспресс03:10
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
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В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Коллега Евгения Плющенко рассказал о его любовнице из Санкт-Петербурга

«7 дней» с ссылкой на анонимного коллегу фигуриста сообщает, что Евгений обеспечивает и семью своей любовницы, и семью своей законной жены Яны Рудковской.
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В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

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Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
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Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
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Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о выводе Ковальчука из состава

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о выводе из состава команды нападающего Ильи Ковальчука.
Sport24.ru 13 ноября в 17:52
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
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Ранее Росстат приводил данные, что в первом полугодии текущего года средняя зарплата врачей в России равна 79,2 тыс. рублей.
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Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

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При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

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