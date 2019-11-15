Футбол
Sport24.ruCAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей. В марте УЕФА открыл дело в отношении «горожан» после серии публикаций в СМИ о возможных финансовых махинациях в клубе.
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Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП
Чемпионатвчера в 13:22
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Политика
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
Политика
Асад назвал свою версию смерти основателя «Белых касок»
Ранее о смерти основателя гуманитарной организации MaydayRescue, которая является основным спонсором организации «Белые каски», Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле сообщило агентство Reuters.
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
Происшествия
Школьный микроавтобус слетел в кювет во Владимирской области
От удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, в «Газели» находились восемь учащихся МБОУ «Иванищевская СОШ».
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Экономика
ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Политика
Россия и Литва обменялись шпионами
Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября, указом президента Литвы Гитанаса Науседы.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Политика
Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине
Василий Бондар – заместитель главы МИД «самостийной» – заявил, что в соответствии с законопроектом, разрешающем наличие нескольких гражданств – россияне не смогут получить украинский паспорт.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
Общество
Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях
Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Авто
Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.