Футбол

Sport24.ruSport24.ruCAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей. В марте УЕФА открыл дело в отношении «горожан» после серии публикаций в СМИ о возможных финансовых махинациях в клубе.
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Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Sports.ru07:18

Источник: «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

Чемпионатвчера в 13:22

Апелляция «Манчестер Сити» по нарушению финансового фэйр-плей отклонена CAS

Sportbox.RU09:04

СМИ: «Манчестер Сити» не будет отстранён от участия в еврокубках за нарушение ФФП

RT на русском05:04

CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити»

Soccer.ru09:22

«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

Газета.Ru04:19

«Ман Сити» не отстранят от еврокубков за нарушение правил финансового Fair play

Спорт-Экспресс03:10
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NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

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BFM.ru 09:40
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РБК 13 ноября в 13:29
Происшествия

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На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей

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Джигарханяна экстренно госпитализировали

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РИА Новости 04:22
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

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Россия и Литва обменялись шпионами

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«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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Василий Бондар – заместитель главы МИД «самостийной» – заявил, что в соответствии с законопроектом, разрешающем наличие нескольких гражданств – россияне не смогут получить украинский паспорт.
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Коммерсантъ 05:49
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СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

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Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях

Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
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Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

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В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
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