Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей. В марте УЕФА открыл дело в отношении «горожан» после серии публикаций в СМИ о возможных финансовых махинациях в клубе.

CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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