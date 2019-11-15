Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей. В марте УЕФА открыл дело в отношении «горожан» после серии публикаций в СМИ о возможных финансовых махинациях в клубе.

CAS отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о финансовом фэйр-плей

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