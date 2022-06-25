По словам репортера, Министерство обороны Украины не ответило на просьбу издания прокомментировать утверждения солдат о том, что часть соединений ВСУ не получила снаряжение, предоставленное США и Европой.
«Подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населённые пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.
В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.