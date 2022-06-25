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CBC: военнослужащие ВСУ заявили о предательстве украинских властей

Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет
 репортер CBC News Нил Хауэр.
РИА Новости
По словам репортера, Министерство обороны Украины не ответило на просьбу издания прокомментировать утверждения солдат о том, что часть соединений ВСУ не получила снаряжение, предоставленное США и Европой.
РИА Новости
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса.
Известия
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Вооруженные силы Российской Федерации с начала военной спецоперации сумели ликвидировать 213 самолетов, 1355 БПЛА и 3797 единиц бронетехники ВСУ.
Общественная служба новостей

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