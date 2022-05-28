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CBS News: решение Путина продавать газ в рублях укрепило курс российской валюты

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты.
Известия
Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.
РИА Новости
Россия получает почти 20 миллиардов долларов в месяц от экспорта энергоресурсов.
ПРАЙМ
Также курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

CBS News: требование Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты
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CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля
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CBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля
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CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты
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