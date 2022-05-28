ИзвестияCBS News: решение Путина продавать газ в рублях укрепило курс российской валютыРешение президента России Владимира Путина продавать газ в рублях способствовало укреплению курса российской валюты.ИзвестияКак отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.РИА НовостиРоссия получает почти 20 миллиардов долларов в месяц от экспорта энергоресурсов.ПРАЙМТакже курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНЭкономика сегодняA42.RUРЕН ТВREGNUMЦентральная Служба НовостейГазета.RuРамблерКомсомольская правдаТК ЗвездаВечерняя МоскваАбзацТелеканал 360°Подробнее о событииCBS News: требование Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыПРАЙМ23:34CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляLenta.ru21:49CBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляТелеканал 360°22:26CBS News: национальная валюта укрепилась благодаря решению Путина продавать газ за рублиФАН22:18CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валютыКомсомольская правда21:59CBS News: решение Путина по оплате газа привело к укреплению курса рубляЭкономика сегодня23:30CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРИА Новости20:47Показать ещёОценить419Поделиться