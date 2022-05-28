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CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты

Решение президента России Владимира Путина о продаже газа в Европу за рубли невероятным образом укрепило отечественную валюту.
РЕН ТВ
Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.
РИА Новости
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли.
РИА Новости
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов.
РИА Новости

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В США назвали решение Путина, укрепившее курс рубля
Общественная служба новостей21:01
CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты
РИА Новости20:47
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