РИА НовостиCBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРешение президента России Владимира Путина о продаже газа в Европу за рубли невероятным образом укрепило отечественную валюту.РЕН ТВКак отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.РИА НовостиВладимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли.РИА НовостиСогласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ США назвали решение Путина, укрепившее курс рубляОбщественная служба новостей21:01CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРИА Новости20:47Показать все источникиОценить4Поделиться