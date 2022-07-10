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CBS News: санкции слабо действуют на РФ из-за высоких цен на нефть

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявили старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News.
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Летом традиционно увеличивается спрос на топливо по всему миру, пояснил Матонниер.
Известия
До начала спецоперации на Украине нефть стоила примерно 89 долларов за баррель.
Экономика сегодня
7 июля Bloomberg сообщил, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.
Газета.Ru

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CBS News: санкции слабо ударили по России из-за цен на нефть
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CBS News рассказал, почему Россия не страдает от западных санкций
Yakutsk.ru8 июля в 15:31
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