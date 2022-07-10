ИзвестияCBS News: санкции слабо действуют на РФ из-за высоких цен на нефтьЗападные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявили старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News.ИзвестияЛетом традиционно увеличивается спрос на топливо по всему миру, пояснил Матонниер.ИзвестияДо начала спецоперации на Украине нефть стоила примерно 89 долларов за баррель.Экономика сегодня7 июля Bloomberg сообщил, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.Газета.RuЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНРЕН ТВГлагоLЭкономика сегодняИА Красная ВеснаREGNUMYakutsk.ruPravda.RuПолитРоссияГазета.RuПодробнее о событииCBS News: санкции слабо ударили по России из-за цен на нефтьРЕН ТВ07:34Журналист CBS News Матонниер: санкции слабо действуют на РФ из-за высоких цен на нефтьLenta.ru06:44CBS News рассказал, почему Россия не страдает от западных санкцийYakutsk.ru8 июля в 15:31CBS News: санкции слабо действуют на РФ из-за высоких цен на нефтьИзвестия05:20CBS News: Россия не страдает от санкций из-за высоких цен на нефтьГазета.Ru03:48CBS News: Москва не страдает от санкций из-за высоких нефтяных ценЭкономика сегодня05:36CBS News: РФ не страдает от санкций, потому что нашла новые нефтерынкиPravda.Ru8 июля в 15:10Показать ещёОценить136Поделиться