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CBS News: санкции слабо действуют на РФ из-за высоких цен на нефть

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявили старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News.
Известия
До начала спецоперации на Украине цена нефти стоила около $89 за баррель.
ГлагоL
Как писал «ГлагоL», аналитики американского банка JPMorgan допускают, что цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель, если санкции США и Европы спровоцируют РФ на сокращение поставок нефти.
ГлагоL
7 июля Bloomberg сообщил, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.
Газета.Ru

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