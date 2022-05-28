ПРАЙМCBS News: требование Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРешение президента РФ Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты, сообщает CBS News.Аргументы и ФактыВ статье на сайте телеканала говорится, что на экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно.Life.ruКак отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.Взгляд.руТакже курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняИзвестияНародные новостиA42.RUРЕН ТВREGNUMЦентральная Служба НовостейГазета.RuPravda.RuРоссийская газетаПолитическая ЭкспертизаСлово и ДелоРамблерПятый каналКомсомольская правдаТК ЗвездаВечерняя МоскваПодробнее о событииCBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валютыКомсомольская правда21:59CBS News: требование Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыПРАЙМ23:34CBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляТелеканал 360°22:26CBS News: национальная валюта укрепилась благодаря решению Путина продавать газ за рублиФАН22:18CBS: курс российской валюты вырос вследствие решения Путина продавать газ за рублиRT на русском00:21CBS News: решение президента Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыLenta.ru21:49CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРИА Новости20:47Показать ещёОценить1KПоделиться