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CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля

Телеканал CBS News назвал решение Москвы продавать газ за рубли способствующим укреплению курса российской валюты.
Lenta.ru
По данным телеканала, Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов в месяц на экспорте энергоносителей.
Lenta.ru
Как отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.
РИА Новости
Также на укрепление рубля повлияло положительное сальдо торгового баланса и меры, принятые Центробанком России.
ФАН

Подробнее о событии

CBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля
Телеканал 360°22:26
CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты
Газета.Ru22:26
CBS News: национальная валюта укрепилась благодаря решению Путина продавать газ за рубли
ФАН22:18
CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты
Комсомольская правда21:59
CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубля
Lenta.ru21:49
В США рассказали о решении Путина, укрепившем курс рубля
РЕН ТВ21:10
CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты
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