Lenta.ruCBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляТелеканал CBS News назвал решение Москвы продавать газ за рубли способствующим укреплению курса российской валюты.Lenta.ruПо данным телеканала, Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов в месяц на экспорте энергоносителей.Lenta.ruКак отмечается, и без того высокие цены на энергоносители резко выросли после начала спецоперации на Украине, положительно сказавшись на рубле.РИА НовостиТакже на укрепление рубля повлияло положительное сальдо торгового баланса и меры, принятые Центробанком России.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВA42.RUГазета.RuКомсомольская правдаВечерняя МоскваТелеканал 360°РамблерПодробнее о событииCBS News: решение России требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляТелеканал 360°22:26CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыГазета.Ru22:26CBS News: национальная валюта укрепилась благодаря решению Путина продавать газ за рублиФАН22:18CBS News: решение Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валютыКомсомольская правда21:59CBS News заявил, что решение требовать оплату за газ в рублях укрепило курс рубляLenta.ru21:49В США рассказали о решении Путина, укрепившем курс рубляРЕН ТВ21:10CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валютыРИА Новости20:47Показать ещёОценить164Поделиться