РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентCBS: Российское командование получило приказ о вторжении на УкраинуРоссийские войска получили приказ начать вторжение на Украину.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агент"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.РИА НовостиПрезидент США Джо Байден 19 февраля заявил, что Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев.КоммерсантъПресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».RT на русскомЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнРосбалтВечерняя МоскваГазета.RuЦентральная Служба НовостейАМИТЕЛRT на русскомКомсомольская правдаНациональная служба новостейФАНЦарьградТелеканал 360°ИА Красная ВеснаПодробнее о событииCBS: российское военное командование получило приказ о начале вторжения на УкраинуЭхо Москвывчера в 13:12CBS: войска РФ получили приказ о нападении на УкраинуURA.Ruвчера в 13:46Телеканал CBS в США утверждает, что Россия отдала приказ войскам о «вторжении» на УкраинуРИА Новостивчера в 13:42CNN: «приказ» о «вторжении» на Украину может быть попыткой России запутать СШАLenta.ru18:56CBS: Российские войска получили приказ о «вторжении» на УкраинуТелеканал 360°вчера в 13:03CBS: американская разведка знает о полученном российскими командирами приказе о начале вторжения в УкраинуДождьвчера в 12:38Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентАмериканский телеканал CBS сообщил о передаче войскам РФ «приказа о вторжении» на УкраинуГазета.Ruвчера в 12:34Показать ещёОценить2,1KПоделиться