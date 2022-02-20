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CBS: Российское командование получило приказ о вторжении на Украину

Российские войска получили приказ начать вторжение на Украину.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
"Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.
РИА Новости
Президент США Джо Байден 19 февраля заявил, что Россия готовится к вторжению на Украину, в том числе в Киев.
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».
RT на русском

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CBS: российское военное командование получило приказ о начале вторжения на Украину
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Телеканал CBS в США утверждает, что Россия отдала приказ войскам о «вторжении» на Украину
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CNN: «приказ» о «вторжении» на Украину может быть попыткой России запутать США
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Американский телеканал CBS сообщил о передаче войскам РФ «приказа о вторжении» на Украину
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